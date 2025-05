Emergenza Campi Flegrei: Protezione Civile Flumerese operativa a Pozzuoli Sette i volontari partiti stamane dalla sede di Ariano Irpino

Sono partiti in sette, con due mezzi dalla sede operativa del centro fieristico della Campania di contrada Casone ad Ariano Irpino alla volta dell’ex Base Nato di Bagnoli, dove è attiva l’area di attesa allestita dalla Regione Campania a seguito dell’emergenza in atto nei Campi Flegrei.

Una domenica operativa per il team dei volontari della Protezione Civile Flumerese diretti dal presidente Francesco Giacobbe, appartenenti al Coordinamento Rete Campania 2020, già impegnato nei giorni scorsi e nelle precedenti allerta a seguito della nuova attivazione da parte della Protezione Civile Regionale.

Un impegno costante da parte dei volontari in questa fase delicata che stanno attraversando le popolazioni partenopee. E’ di mercoledì scorso l’ultimo terremoto di magnitudo 4.4 nell’area dei Campi Flegrei che ha portato ad ulteriori sgomberi, tutte attualmente sistemate in autonomia. La Protezione Civile attraverso I suoi volontari non ha fatto mai mancare il proprio supporto.

Tendostruttura garantita h24 sin dal primo giorno per i residenti e possibilità di pernotto nelle aree di accoglienza dei Comuni. Presso l’ex Base Nato, lo ricordiamo sono a disposizione anche un presidio sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro (anche veterinario) e l’area baby care della Protezione Civile Regionale con l’occorrente per le neo-mamme, i bambini e i neonati.

I vertici della Protezione Civile Regionale, sin dall’inizio dello stato di emergenza sono stati impegnati in una serie di riunioni di coordinamento presso il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Napoli e nel Centro Operativo Comunale di Pozzuoli.

Nel Comune di Pozzuoli, sono 7 Aree di Attesa situate sul lungomare, in via Pisciarelli ad Agnano, in Piazza a Mare, in largo Palazzine, nel parco urbano attrezzato in via Vecchia delle Vigne e nel parcheggio antistante la scuola Pergolesi.

A Napoli, invece, sempre con il coordinamento della Sala Operativa, ha allestito l’area di accoglienza di via Terracina e di Attesa all’Ippodromo di Agnano. A Bacoli invece area di accoglienza nella scuola Gramsci, di attesa a Miseno, zona mercatale e di via Cuma presso il campo sportivo.