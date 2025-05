Avellino in lutto, addio al gentiluomo della pallavolo: è morto Pasquale Gengaro Addio al Maestro del Volley: aveva 80 anni

La comunità avellinese è in lutto per la morte di Pasquale Gengaro, storico docente di educazione fisica, raffinato riferimento del commercio dell'antiquariato in città.

Il professore Pasquale Gengaro, il maestro, come affettuosamente e in maniera riverente l'hanno chiamato intere generazioni di giovani, si è spento stamane all'alba. Un lutto incolmabile per la comunità avellinese. Con Pasquale Gengaro se ne va un pezzo di storia della città e della sua provincia. Decano del commercio irpino, docente, mister del volley a livelli agonistici si è spento all'età di 80 anni.

Il negozio Antiqua, la passione per la bellezza

Nel suo negozio "Antiqua", nel cuore del centro storico, con garbo e competenza Pasquale Gengaro ha declinato brani di indemicata eleganza nel proporre oggetti, mobili e pezzi d'arte, collezioni di quadri e piccoli straordinari tesori che hanno raccontato memorie e immagini di un tempo prezioso e passato. Antiqua resta per tanti uno scrigno prezioso di arte e bellezza.

La Pallavolo l'Olimpica

Poi la pallavvolo, insegnata con passione e tenacia, nei licei e istituti di tutta la provincia. L'istituto per geometri DAgostino è stata la sua seconda casa, come l'Olimpica, la palestra dove intere generazioni si sono formate con passione e volontà. Colpita al cuore la famiglia Gengaro. Solo pochi mesi fa era morto Tommaso, il fratello di Pasquale, padre del candidato sindaco Antonio Gengaro. Pasquale Gengaro lascia le tre figlie Marilena, Roberta e Antonella, il figlio Luca Antonio, la moglie Daniela e la sorella Gina. Attesa in città per i funerali.