Open day prevenzione cardiovascolare: visite e servizi gratuiti Iniziativa promossa dall'Asl di Avellino e Fondazione Onda Ets ad Ariano Irpino

Asl di Avellino e Fondazione Onda Ets nella giornata del 27 maggio 2025 promuovono l’(H) Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare.

L’azienda sanitaria locale, diretta da Mario Ferrante, promuove presso il polo ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, che rientra nel network delle strutture bollino rosa, una giornata dedicata alla prevenzione con visite mediche gratuite, tramite prenotazione, di:

Cardiologia: incluso Ecg ed ecocardiogramma (0825 877338)

Ginecologia e ostetricia: incluso ecografia ginecologica (0825 877246)

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità.

Secondo le stime dell’organizzazione mondiale della sanità (Oms) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

“Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari.” dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets. “Infatti, la maggior parte dei problemi cardiaci tende a svilupparsi lentamente, nel corso di molti anni. Spesso, i danni alle arterie, che sono la causa principale di infarti e ictus, sono legati a dimenticanze, seppur piccole, che si protraggono nel corso della vita. Tuttavia, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, è possibile porvi rimedio, diminuendo quindi il rischio cardiovascolare”.

“L’Asl di Avellino conferma l’impegno nella prevenzione quale azione fondamentale a tutela della salute dei cittadini - afferma il direttore Generale dell’Asl Mario Ferrante - inoltre, con l’attivazione della cardiologia interventistica presso il nostro ospedale, inserito a pieno titolo nel network di fondazione onda, abbiamo inteso potenziare l’offerta di salute al cittadino in particolare con un servizio fondamentale e salva vita garantendo al tempo stesso anche una importante attività di prevenzione contro le malattie cardiovascolari”.

Fondazione onda Ets osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, infatti, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del bollino rosa, il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale e in fase di rinnovo con il bando aperto fino al 31 maggio per il biennio 2026-2027, sostiene la fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Adnkronos salute, baby magazine, dottnet, panorama della sanità, salutare e tecnica ospedaliera e con il patrocinio di Siia-società italiana dell’ipertensione arteriosa, Simg-società italiana di medicina generale e delle cure primarie e Siprec-società italiana per la prevenzione cardiovascolare.