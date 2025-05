Avellino, crollo dal portico dell'Eliseo: paura nel piazzale Sul posto municipale, tecnici del comune e l 'assessore Antonio Genovese

Paura nel piazzale dell'ex Eliseo di Avellino, per il crollo di calcinacci da un portico esterno alla storica struttura de capoluogo. È successo questo pomeriggio nell'area esterna dell'ex Gil.

Sul posto transenne e tecnici

Sul posto si è portato subito l'assessore Atonio Genovese con i tecnici del comune di Avellino e gli agenti della municipale. L'area è stata interdetta al passaggio di pedoni per motivi di sicurezza.

Danni nel piazzale dell'ex Gil

Nella struttura di via Roma non ci sono stati feriti per il crollo dei calcinacci. È accaduto nell'area esterna che affaccia sul piazzale D'Onofrio. Verifiche in corso dei tecnici. Sconcerto nella zona per quanto avvenuto.