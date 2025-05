Avellino, intervento di disinfestazione contro le zanzare sul territorio La ditta incaricata dall'Asl di Avellino eseguirà l'intervento il 22 maggio dalle 3,30 del mattino

di Paola Iandolo

Una ditta specializzata, incaricata dalla ASL di Avellino con Delibera n. 1277 del 27 settembre 2024, eseguirà un intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare su tutto il territorio comunale. L’operazione rientra nel piano di sanificazione ambientale volto a contrastare la proliferazione degli insetti durante la stagione primaverile.L’intervento è programmato per giovedì 22 maggio 2025, a partire dalle ore 3:30 del mattino. Verrà utilizzato un prodotto a base di Cipermetrina, un insetticida adulticida regolarmente autorizzato per l’uso in ambito urbano.

I consigli

In occasione del trattamento, le autorità invitano la cittadinanza a osservare alcune precauzioni fondamentali per garantire la tutela della salute pubblica e l’efficacia dell’operazione: Tenere porte e finestre chiuse durante il passaggio dei mezzi incaricati, non lasciare all’aperto alimenti, panni stesi o oggetti di uso domestico ed evitare di sostare nei pressi dei mezzi durante le operazioni di irrorazione.

La collaborazione dei cittadini è considerata essenziale per il successo dell’intervento. L’amministrazione comunale e la ASL assicurano che l’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, sanità e tutela ambientale.