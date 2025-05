Regionali, Piantedosi: "Io presidente in Campania? meglio l'Avellino in A" Il Ministro dell'Interno parla anche del suo rapporto con Salvini: non mi vuole mandare a casa

"Sicuramente l'Avellino in serie A". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde così a chi gli chiede, a Venezia, se sia meglio diventare il presidente della Campania o la squadra della sua città in serie A.

Arrivando alla Fenice per l'ultima giornata del festival delle Regioni, a chi insiste sui rapporti con il leader della Lega Matteo Salvini, se lo voglia "mandare a casa", Piantedosi risponde che "il presupposto è sbagliato, Salvini non mi vuole mandare a casa tutt'altro. Ieri abbiamo fatto una bellissima conferenza stampa in cui abbiamo condiviso una bellissima iniziativa, cioè la creazione di una cornice di rafforzamento dei presidi di legalità per il Ponte sullo Stretto".

La passione per il calcio Avellino del Ministro

Il Ministro dell'Interno è un grande tifoso dell'Avellino che aveva seguito giovanissimo nei dieci campionati di serie A negli anni '80 quando nacque il mito dell'Avellino "provinciale di lusso". Anche nel corso di questa stagione, quando gli impegni istituzionali gliel'hanno consentito, è stato presente in tribuna al "Partenio-Lombardi" per seguire le partite della squadra di Biancolino. In un recente incontro pubblico ad Avellino aveva detto: "Nella vita, a volte si riesce a rinnegare tutto: la madre, i figli, la fidanzata, la moglie… ma mai la propria squadra di calcio. E quindi, il calcio mi riporta al ricordo dell’Avellino, quando ero ragazzo. All’epoca seguivo le partite, partecipavo anch’io da tifoso, in modo diretto e partecipe. Ancora oggi, continuo a seguire l’Avellino la domenica, e il risultato della partita influisce spesso sul mio umore del fine settimana e del lunedì successivo".