Parto trigemellare ad Aiello del Sabato: "Benvenuti piccoli, siete meravigliosi" Carmine, Giovanni e Ginevra i nuovi nati. Pergamene e auguri del sindaco

"Con il cuore colmo di felicità, l’Amministrazione Comunale dà il benvenuto a Carmine, Giovanni e Ginevra, nati numero 15, 16 e 17 del 2025 ad Aiello del Sabato. Tre meravigliosi gemellini che, con il loro arrivo, ci regalano un’emozione unica e irripetibile.

Un evento rarissimo e speciale, che riempie di stupore e tenerezza l’intera comunità. Ai neogenitori, Antonio e Marilena, e alle loro famiglie, vanno i nostri più affettuosi auguri per questo dono". Così il sindaco Sebastiano Gaeta annuncia l'arrivo dei piccoli gemellini.

Le pergamene, gli annunci in paese

Una notizia accolta con gioia ed emozione dall'intera comunità. Il sindaco per il secondo anno non solomanda pergamene ricordo di benvenuto a casa, ma ama condividere sul social le notizie dei nuovi nati. "Lo scorso anno 31 bimbi sono nati nel nostro paese - spiega -. Abbiamo deciso come amministrazione di dare pubblico annuncio dei nuovi nati per sensibilizzare la pubblica opinione su belle notizie e sull'importanza della natalità"