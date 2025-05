Scatta la maxi zona pedonale: anche Viale Italia e Via De Conclij nella Ztl Avellino: il primo tratto di Viale Italia diventa pedonale di sera. Ok alla proposta del Questore

Una maxi zona a traffico limitato per consentire sicurezza in centro città ad Avellino. Si allarga la mappa della Ztl per la movida d'estate nel capoluogo irpino. La giunta dice sì alla proposta del questore Pasquale Picone che punta a garantire ordine e sicurezza, e circolazione rapida ed efficace dei controlli nel cuore di Avellino.

Si allarga la Ztl

La Ztl si amplia a ridosso del Corso Vittorio Emanuele. Nello specifico il nuovo provvedimento punta a rendere pedonali, temporaneamente e di sera, anche via De Concilij, il primo tratto di viale Italia, Via Luca Barone e via Generale Montuori.

Orari variabili e varchi come nel centro storico

A differenza delle zone a traffico limitato già esistenti, l’orario di attivazione sarà variabile. Nei prossimi giorni saranno installate tutte le strumentazioni per il monitoraggio dei varchi. Probabilmente si adotterà il modello già visto negli ultimi anni, nel corso del periodo estivo, nel centro storico.

Il testo del provvedimento

Nel testo del provvedimento della giunta si legge: «la nuova area definita da queste strade è contigua alla Ztl attuale. Al contrario della Ztl attuale, sulla quale le limitazioni alla circolazione sono valide su tutto l’arco della giornata, sulla nuova area le limitazioni avranno orario variabile, al momento in corso di definizione.

La zona della nuova Ztl Italia/De Conciliis

La nuova area, denominata per gli scopi del presente progetto Ztl Italia/De Conciliis, sarà controllata mediante l’installazione di due nuovi varchi, uno collocato su Viale Italia all’intersezione con Via Fratelli del Gaudio e uno in Via De Conciliis, all’intersezione con Via Cristoforo Colombo.

Transito consentito solo a veicoli autorizzati

Contestualmente all’ampliamento dell’attuale Ztl sarà aggiunto un varco di controllo anche all’area esistente. Tale intervento ha lo scopo di rendere nuovamente disponibile al transito dei veicoli autorizzati in Viale Cassitto: tale strada, già inclusa nel perimetro della zona a traffico limitato di Viale Vittorio Emanuele II è al momento interdetta al traffico veicolare grazie alla presenza di ostacoli fisici. L’aggiunta del varco di controllo permetterà il transito, pur limitandolo ai soli veicoli autorizzati».

Nel centro storico torna la Ztl dalle ore 20 all'1

Da giugno a settembre, attraverso i sette varchi elettronici torna la Ztl. Il divieto di transito e sosta nelle viuzze inibite alle auto sarà destinato a qualsiasi tipo di veicolo a motore nell'orario che va dalle 20:00 all'1. A differenza della mappatura degli scorsi anni, la zona a traffco limitato del centro storico sarà riperimetrata. Sarà escluso il tratto iniziale di rampa San Modestino consentendo ai veicoli provenienti da via Circumvallazione di arrivare in via Santissima Trinità Quattro dei sette varchi saranno dunque spostati.

I varchi saranno risistemati

Il varco posizionato storicamente all'ingresso di rampa San Modestino sarà ricollocato all'altezza dell'intersezione tra via San Francesco Saverio e l'inizio di via Duomo. Quello di via Luigi Amabile sarà spostato all'ingresso di via Conservatorio delle Oblate, mentre quello di Piazza Libertà, attualmente posizionato davanti al Palazzo vescovile, sarà collocato direttamente all'ingresso di via Nappi.Il varco elettronico di via Casale sarà collocato all'ingresso di via Chiesa Conservatorio. Restano invece invariati nella loro posizione originaria gli altri occhi elettronici di vico Episcopio, largo Triggio, Corso Umberto I e via Sant'Antonio Abate.