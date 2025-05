Avellino, baby-rissa: altri minori coinvolti. "Più telecamere e zona pedonale" Il sindaco: il prefetto ci ha convocati. Valutiamo isola pedonale per l'estate, così più ordine

Una zona pedonale per l'estate nei luoghi della movida per disciplinare ordine e sicurezza ad Avellino. E' la proposta del questore Pasquale Picone, dopo l'ennesimo caso di violenza in centro. Sabato sera la rissa con protagonisti minori in centro e il sindaco di Avellino, Laura Nargi, annuncia la convocazione del prefetto sul tema e il potenziamento della videosorveglianza nel capoluogo.

Baby rissa sabato sera, altri minori coinvolti

Si analizzano le immagini della videosorveglianza in zona, per individuare tutti i minori coinvolti nella baby rissa scattata tra via Colombo e via De Conciliis sabato sera. "Occorre fare una riflessione profonda, che coinvolga tutte le istituzioni: dal Comune alla scuola, fino alle forze dell’ordine. Sua Eccellenza il Prefetto si è subito attivato e ci ha convocati in un comitato in cui affronteremo la questione - spiega Nargi-" .

Ipotesi maxi zona pedonale in estate

"Quanto all’estate, già negli anni passati abbiamo sperimentato la pedonalizzazione di via dei Conciliis. Sono certa che anche quest’anno, insieme al signor Questore e alle altre forze dell’ordine – e grazie al nostro comando di Polizia Municipale – riusciremo a riproporla. Anche se, come sapete, c’è carenza di personale all’interno del comando. In ogni caso stiamo potenziando il sistema di videosorveglianza, che non sarà solo un deterrente, ma darà certamente più sicurezza. Tuttavia, il problema è profondo: dobbiamo davvero fermarci un attimo e capire dove stiamo sbagliando".