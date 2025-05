Movida violenta ad Avellino, lite in via De Conciliis: 14enni feriti Ieri sera violenza tra giovanissimi

Violenza ad Avellino, ieri sera tra giovanissimi. Due ragazzi di 14 anni, originari di Solofra nella serata di ieri, sabato 17 maggio 2025, intorno alle ore 21:30, in via Conciliis, ad Avellino sono rimasti feriti. Secondo quanto emerso, a colpirli sarebbe stato un gruppo composto da coetanei.

Subito dopo i fatti, i giovani sono stati accompagnati dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure mediche e ottenere un referto delle lesioni, quantificate in 10 giorni. Stamane i genitori di uno dei due giovani ha presentato denuncia in Questura. Indagini in corso .