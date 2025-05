Violenza tra giovanissimi ad Avellino, 14enni feriti: un identificato Ha 15 anni uno dei presunti responsabili. Si indaga per identificare tutti i responsabili

Violenza in centro ad Avellino, un identificato. Sono tutti giovanissimi i protagonisti di una vicenda, che torna a scatenare l'allarme movida violenta in città. È stato identificato uno dei presunti responsabili dell’aggressione avvenuta nella serata di sabato 17 maggio 2025 ai danni di due ragazzi di 14 anni, originari di Solofra.

Identificato un 15enne

Si tratta di un quindicenne avellinese. I fatti si sono verificati intorno alle 21:30, quando le vittime si trovavano in via Colombo, nei pressi della svolta su via De Conciliis. Più ragazzi coinvolti nella vicenda. Il bilancio è di due feriti. Si tratta di due 14enni feriti, entrambi sarebbero stati picchiati da più ragazzi.

Lo sguardo di troppo

A scatenare la violenza uno sguardo di troppo. Uno dei ragazzi ha riportato la rottura dell’apparecchio dentale, mentre l’altro ha subito la frattura di un dente e presenta evidenti lesioni al volto. Entrambi sono stati refertati presso l’ospedale Moscati con una prognosi di 10 giorni.

I ragazzini in ospedale

Nella mattinata di ieri, domenica 18 maggio, i genitori si sono recati in Questura per sporgere denuncia. Sarà il Tribunale dei minori ad adottare eventuali provvedimenti.