Scuola: Caso (M5s), gravi ritardi nei percorsi abilitanti Caso: a rischio vincitori del concorso Pnrr. Classe A30 (Musica) Cimarosa fermo aspetta linee guida

''È inaccettabile che i docenti vincitori del concorso Pnrr rischino la risoluzione del contratto e la cancellazione dalle graduatorie per colpa dei ritardi accumulati dai Ministeri competenti. Si tratta di lavoratori che hanno superato tutte le prove concorsuali e svolto un intero anno scolastico in aula. Ora, a causa dell'inerzia istituzionale, rischiano di perdere tutto''. Lo denuncia il deputato del MoVimento 5 Stelle Antonio Caso, che ha presentato un'interrogazione ai Ministri dell'Università e della Ricerca e dell'Istruzione e del Merito per chiedere chiarimenti e interventi urgenti. ''In base alla normativa - spiega Caso - i vincitori del concorso Pnrr che non possiedono ancora l'abilitazione sono tenuti a completare i percorsi formativi entro luglio 2025". "Ma, nonostante le promesse del Mur, anche il secondo ciclo dei percorsi abilitanti è partito con mesi di ritardo e in modo non uniforme sul territorio nazionale. Un esempio lampante è la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda): l'unico ente accreditato, l'Università di Salerno, non ha ancora aperto le immatricolazioni. Stesso discorso per la classe A030 (Musica), dove il Conservatorio di Avellino è fermo in attesa delle linee guida operative". "Il Governo non può scaricare sulle spalle dei docenti le conseguenze della propria disorganizzazione. Servono subito misure concrete per garantire l'attivazione immediata dei percorsi su tutto il territorio nazionale, l'ampliamento dell'offerta formativa e la tutela del diritto al ruolo per chi ha già dimostrato sul campo il proprio valore. Il MoVimento 5 Stelle è al fianco di questi insegnanti e continuerà a vigilare affinché non si consumi questa grave ingiustizia'', conclude.