Montevergine: Giubileo della famiglie, bambini, nonni e anziani Il grande raduno delle Acli regionali

La Fap Acli (Federazione anziani e pensionati delle Acli) della Campania di concerto con le Acli regionali – ha organizzato per il 30 maggio 2025 il “Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani”.

L’iniziativa si svolgerà al Santuario di Montevergine dove affluiranno gli aclisti di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento e Avellino.

Programmata una conferenza stampa nella biblioteca nazionale di Montevergine, a Mercogliano, il giorno 26 maggio alle ore 10.00 con ingresso dal Palazzo Abbaziale di Loreto. Nel corso dell’incontro sarà illustrato il programma dell’evento che prevede per la data prevista, il raggruppamento dei partecipanti presso la funicolare di Montevergine alle ore 10.30, per dare inizio al corteo dei pellegrini preceduto dalla rievocazione storica in costume d’epoca della fondazione della Cappella di Montevergine, curata dai “Viandanti di Montevergine” circolo Acli.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Abate, Padre Riccardo Luca Guariglia, nel corso della quale la preghiera dei fedeli sarà proclamata dai cinque segretari Fap Acli delle province campane. Il pomeriggio prevede la visita dell’antica farmacia Benedettina a Loreto di Mercogliano con i suoi rinomati liquori e la visita della “Fiera del torrone” a Ospedaletto d’Alpinolo.

Il segretario regionale Fap Acli Gerardo Salvatore auspica la più ampia partecipazione all’iniziativa patrocinata dal comune di Avellino, Mercogliano, Summonte, Ospedaletto d’Alpinolo, dall’Ente Parco Regionale del Partenio e dell’associazione Montagna d’Amare.