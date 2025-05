Giornata Mondiale del Diritto al Gioco: serie di iniziative ad Avellino De Giuseppe: "Valore aggiunto ai principi portati avanti da Unicef"

Al Circolo della Stampa di Avellino è stata presentata la serie di iniziative legate alla Giornata Mondiale del Diritto al Gioco 2025 e promosse da Unicef Avellino con la neo presidente del comitato provinciale, Tonia De Giuseppe. "L'iniziativa nasce dalla convenzione internazionale dei diritti del fanciullo e dell'adolescenza che abbiamo deciso di portare anche sul territorio irpino. Dobbiamo dare valore aggiunto ai principi portati avanti anche dall'Unicef che guarda sempre all'adolescenza. - ha spiegato De Giuseppe - Le attività ramificate a livello territoriale inizieranno già in queste ore".

"I numeri delle dipendenze da esplorare"

"L'adesione è massiccia e ci fa ben capire quanto sia possibile creare delle reti integrate che devono essere di valorizzazione per il territorio, ma soprattutto per i ragazzi e per i bambini che hanno bisogno di attenzione. Il gioco spesso degenera in forma di dipendenza. La tavola rotonda può garantire altri spiragli creando altre possibilità per il talento dei nostri ragazzi. I numeri delle dipendenze? Andrebbero esplorati in questa fase. È una prospettiva che ci siano indicati con le forze dell'ordine in maniera massiccia. Si può definire ricerche integrate con gli enti preposti come l'università e la ricerca".