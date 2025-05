Caos al Comune di Avellino, dimissioni di massa degli assessori festiani Dopo la revoca da parte dell sindaco degli altri tre

Terremoto in giunta al comune di Avellino. Dopo la revoca dei tre assessori, Mario Spiniello, Monica Spiezia e Jessica Tommasetta, arrivano immediate le dimissioni degli altri 4 assessori festiani.

Hanno rimesso le proprie deleghe, il vicesindaco Marianna Mazza, gli assessori Gianluca Gaeta, Giuseppe Negrone e Antonio Genovese. Ora alla sindaca Nargi il compito di nominare una nuova Giunta. Tanti i punti interrogativi su quella che sarà la nuova squadra e sugli scenari che inevitabilmente si stanno per aprire.