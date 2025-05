Violenza di genere, in Irpinia tre donne al giorno finiscono in ospedale Il dato si riferisce ai primi cinque mesi dell'anno in corso

Tre donne al giorno ricoverate in ospedale in provincia di Avellino per le violenze subite da mariti, compagni ed ex partner. Il dato, che si riferisce ai primi cinque mesi dell'anno in corso, è emerso dal focus sulla violenza di genere nell'ambito del corso di formazione per il personale sanitario dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati", in collaborazione con il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e il procuratore capo, Domenico Airoma.

La seconda giornata dei lavori è stata dedicata alla rete di assistenza ospedaliera e all'interazione con i presidi territoriali. L'intesa operativa sottoscritta dal "Moscati" con Asl, prefettura, procura Carabinieri e Aziende consortili assicura la omogeneità dei compiti attribuiti ad ogni attore della rete anti violenza. Attualmente sono 320 le persone, prevalentemente donne, prese in carico dalle strutture socio-sanitarie della provincia di Avellino.