Rinnovabili e occupazione: ecco l'esempio di Leitwind service a Lacedonia Torna Voler Bene all’Italia 2025. La campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni green

Torna l’appuntamento con Voler bene all’Italia, la storica campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni e promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem e della Fondazione Symbola.

Quest’anno dal 29 maggio al 4 giugno, prenderà il via un tour nazionale di sette tappe per raccontare storie ed esempi di piccoli borghi e realtà che puntano sempre più su transizione ecologica e sostenibilità ambientale.

Irpinia protagonista

Prima tappa domani giovedì 29 maggio in Campania a Lacedonia, in provincia di Avellino, per raccontare come le rinnovabili creano lavoro anche nei piccoli comuni. Dalla provincia di Avellino arriva infatti l’esempio di Leitwind Service a Lacedonia che rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’occupazione attraverso nuovi green jobs e apportare benefici sociali.

Una grande forza lavoro

Con 51 dipendenti, di cui oltre la metà under 35 e tutti provenienti dai comuni limitrofi, Leitwind ha contribuito alle 152.390 assunzioni green registrate in Campania nel 2024, confermandola prima regione del Mezzogiorno (dati GreenItaly 2024 – Fondazione Symbola). L’azienda investe nelle competenze locali, anche attraverso collaborazioni con istituti professionali e rafforza il legame con il territorio, selezionando fornitori locali e promuovendo la nascita di una Comunità di Energia Rinnovabile, con benefici ambientali, economici e sociali per l’intera area.

Il programma della giornata

La giornata campana si aprirà alle ore 9.00 con i laboratori in piazza Green Energy Revolution con le classi dell’Istituto Omnicomprensivo Statale "Francesco De Sanctis" di Lacedonia. Alle ore 10.30, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Lacedonia Antonio Di Conza, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania e gli interventi di altri rappresentanti, seguirà alle ore 11.00 la premiazione dei “Green workers”. Lavoratrici e lavoratori per la transizione ecologica. Alle ore 12.00 il dibattito con istituzioni, imprese, sindacati e associazioni e le conclusioni del presidente di Legambiente Stefano Ciafani. L’iniziativa vedrà protagonisti cittadini, studenti, istituzioni, imprese e associazioni. Accompagnamento musicale a cura della Banda del Comune di Lacedonia. Leggi qui il precedente articolo con le dichiarazioni del sindaco di Lacedonia.

Dall'Irpinia alla Toscana

Il viaggio di Voler Bene all’Italia proseguirà poi nel pomeriggio del 29 maggio in Toscana ad Arcidosso-Montelaterone (Gr), venerdì 30 a San Gemini (Tr), sabato 31 a Pomaretto (To), domenica 1° giugno a Roccamorice-Caramanico (Pe), in Abruzzo, lunedì 2 a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (Fg) e concludersi mercoledì 4 a San Sostene (Cz).

Un percorso alla scoperta di iniziative replicabili, che offrono una bussola green per il futuro dei piccoli comuni italiani.