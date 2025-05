Stop per quattro mesi sulla Napoli-Baiano, vertice in prefettura con i sindaci Incontro a Napoli: si valutano alternative sulla tratta tra Saviano e Scisciano

Incontro in Prefettura a Napoli per lo stop di quattro mesi sulla linea della Circumvesuviana tra Napoli e Baiano, dopo l'allarme lanciato dai sindaci dell'area nolana.

All’incontro hanno partecipato i sindaci di Cicciano, di Saviano, di Scisciano ed il vicesindaco di Cimitile, oltre ai rappresentanti dell’Eav. L'interruzione, com'è noto, ricade direttamente anche sui pendolari della provincia di Avellino.

I sindaci hanno riportato le difficoltà degli utenti della linea Eav per l’improvvisa sospensione del servizio, chiedendo di incrementare e perfezionare il servizio su gomma con l’istituzione di ulteriori navette su alcuni percorsi.

"All'esito dell'incontro, l'Eav si è impegnata a valutare la possibilità di implementare il collegamento tra Saviano e Scisciano con la stazione Rione Trieste, secondo una sperimentazione iniziale di 20 giorni, al termine dei quali saranno organizzate riunioni tecniche con i sindaci per la verifica ed anche per un eventuale miglioramento del percorso della linea circolare già istituita per la sostituzione del percorso su ferro", come ha fatto sapere la Prefettura partenopea in una nota a margine dell'incontro.