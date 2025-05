Stadio "Partenio-Lombardi", aggiudicate le gare per manto erboso e lavori edili Il Comune sta attuando e rispettando il cronoprogramma annunciato dal Sindaco, Laura Nargi

Proseguono a ritmo serrato i lavori di adeguamento dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino ad opera del Comune. L’ente di Piazza del Popolo, settore Patrimonio, ha concluso la gara relativa ai lavori edili dell’impianto e la procedura per la sostituzione del manto erboso.

Affidato anche l’intervento per la realizzazione della Sala Var ad aziende specializzate del settore. Entro un paio di giorni, saranno concluse le verifiche sui requisiti delle imprese, nel caso del manto una società di Pescara, e si procederà senza soluzione di continuità con le aggiudicazioni definitive.

L’ente ha stabilito contatti immediati con il soggetto affidatario dei lavori del manto erboso, che ha assicurato l’inizio dei lavori, compresa la fornitura dei materiali, entro la prima decade di giugno. A stretto giro, saranno effettuati i campionamenti del tappeto attualmente esistente ai fini della caratterizzazione necessaria per lo smaltimento del materiale.

Quanto alle altre gare in corso, 6 in tutto quella bandite dal Comune, sono in corso di aggiudicazione le procedure per la realizzazione dei tornelli e delle torri faro.

Come annunciato dal Sindaco, Laura Nargi, il Comune sta attuando e rispettando il cronoprogramma previsto per consentire all’Us Avellino di poter giocare, sin dall’inizio, le partite del campionato di Serie B all’interno dell’impianto sportivo di via Zoccolari.