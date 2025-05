Confagricoltura Avellino: Piero Mastroberardino nominato cavaliere del lavoro Decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi il decreto di nomina a cavaliere del lavoro a Piero Mastroberardino, titolare della storica Cantina che ha sede in Atripalda.

La nomina, su proposta del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Confagricoltura Avellino, con il presidente, Angelo Frattolillo e il direttore, Antonio Caputo, onorati di annoveralo tra i propri soci, si complimenta con Piero Mastroberardino, per l’importante nomina, foriera di nuovi traguardi e ulteriori successi.

"E' il giusto riconoscimento alla professionalità e allo spirito imprenditoriale di un uomo che negli anni ha saputo affermare e consolidare il posizionamento della sua azienda sui mercati nazionali ed internazionali, mantenendo fermo il legame con il territorio d’origine.

Grazie all’attività della sua famiglia, oggi continuata con successo e numerosi riconoscimenti, Piero ha fatto conoscere la vitivinicoltura e i grandi vini irpini nel mondo, accreditandosi come ambasciatore del Made in Italy e facendo da apripista per tante aziende irpine".