Sica nominata Cavaliere: "Lo dedico a Martina vittima di un amore tossico" L'avvocato e attivista: penso a tutte le vittime di femminicidio. Serve prevenzione, basta violenza

È una dedica speciale quella dell'avvocato e attivista Emanuela Sica della sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana. L'avvocato ha voluto ricordare Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dal suo ex. "Quello di Martina Carbonaro è l’ennesimo femminicidio in Italia. Una tragedia che evidenzia il dilagare della violenza sulle giovani donne e l’urgenza di prevenzione e sensibilizzazione contro il femminicidio giovanile. ", spiega Sica. "Martina Carbonaro è morta vittima di un amore tossico. Oggi penso a lei e a tutte le donne che non vengono amate e rispettate, che sono vittime di violenza".