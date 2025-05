Ariano: successo all'Arena Mennea per la prima giornata sulla sicurezza stradale Lo scopo è quello di inculcare le regole principali allo scopo di prevenire le stragi sulle strade

Centinaia di bambini di alcune scuole della città all'Arena Mennea di Ariano Irpino, per la prima delle due giornate dedicate alla prevenzione e sicurezza stradale.

Lo scopo è quello di inculcare nelle nuove generazioni le regole principali allo scopo di prevenire le stragi lungo le strade. Dall'uso del casco in moto alla guida responsabile in auto.

Un bollettino di guerra che in questi primi mesi del 2025, conta già oltre 120 morti per incidenti stradali. Secondo i dati di Asaps. Tra le vittime, 83 uomini e 40 donne. Preoccupante anche il numero di pedoni investiti, ben 60. Maglia nera alla vicina Puglia, dove si sono registrati 15 morti solo nei primi venti giorni del 2025, in modo particolare nel Foggiano

In questa prima giornata: educazione stradale, simulazione di incidenti, corso di primo intervento e di guida sicura con go-kart (S.s kart).

Fiato sospeso per lo slalom amatoriale e non competitivo in programma domani a causa di una serie di autorizzazione che dovrebbero arrivare in queste ore.

A spiegare i dettagli di tutto ciò è il presidente dell'associazione Guida la tua Vita Alberto Scaperrotta in questa intervista. Clicca qui per ascoltarla.