Montevergine: due progetti strategici per la rete idrica, fognaria e depurazione Il primo protocollo sarà firmato anche dall’Abate Riccardo Luca Guariglia

Nelle prossime settimane prenderanno il via i cantieri per due progetti strategici che riguardano la rete idrica, depurazione e fognatura di alcune realtà importanti in Irpinia.

Il prossimo 3 giugno 2025 alle ore 10.30 al salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale di Loreto saranno sottoscritti due protocolli di intesa tra i sindaci dei Comuni di Mercogliano e Ospedaletto D'Alpinolo per la realizzazione di due importanti progetti di fattibilità tecnico economica.

1) Rete fognaria del complesso del Santuario di Montevergine e delle attività connesse e complementari con l'ammodernamento della fogna del comune di Ospedaletto d'Alpinolo, il collegamento al sistema del piano d'ambito ed il collettamento al depuratore comprensoriale di Manocalzati.

2) Ampliamento e ammodernamento della rete fognaria intercomunale tra i comuni di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo con il collegamento al sistema del piano d'Ambito ed il collettamento al depuratore comprensoriale di Manocalzati.

In particolare il primo protocollo sarà firmato anche dall’Abate Di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e dal presidente del Parco del Partenio, Francesco Iovino, poiché nasce da una iniziativa intrapresa, nel 2007, dall’Abate per risolvere la problematica dello smaltimento dei reflui prodotti nel complesso del Santuario di Montevergine ed è già assegnatario di un finanziamento da parte della Regione Campania .

I due progetti sono la testimonianza della collaborazione tra le due amministrazioni.