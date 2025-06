PetraStrumilia: "Minacce ignobili, solidarietà al presidente Piantedosi" "La dialettica politica non può esprimersi mai in questi termini"

"Il Circolo Socio-Culturale PetraStrumilia esprime forte solidarietà al proprio Presidente e Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari": solidarietà da parte di PetraStrumilia per il ministro Piantedosi. "Il Consiglio Direttivo, il suo segretario e i soci tutti sono orgogliosi del proprio Presidente Matteo Piantedosi, sempre attento alle esigenze delle comunità e al cambiamento di contesti culturali e sociologici sui quali s’innesta la vita delle nuove generazioni. - si legge nella nota con firma Giovanni De Lisa, segretario del circolo socio-culturale - Il Circolo PetraStrumilia condanna ogni forma di intimidazione o minaccia per esprimere e determinare cambi di rotta nelle politiche. La dialettica politica non può esprimersi mai in questi termini. Il Circolo ribadisce, infine, piena fiducia alle forze dell’ordine e alle autorità preposte che sapranno adottare i giusti provvedimenti".