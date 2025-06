UILPA: "Gesto inaccettabile, non si scherza con la vita delle persone" "A Piantedosi totale vicinanza e solidarietà. Ci sono confini che non devono essere superati mai"

"Con la vita delle persone non si scherza, il dissenso non deve mai arrivare alla violenza. Esprimo la mia più ferma condanna alle minacce rivolte agli affetti più cari del Ministro dell’ Interno, l’irpino Matteo Piantedosi". Nota da parte della UILPA (Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione) Coordinamento Vigili del Fuoco - Segreteria Territoriale di Avellino. "Si tratta di un gesto inaccettabile. Al Ministro Piantedosi rivolgo la mia totale vicinanza e solidarietà e quella della UIL PA Vigili del Fuoco di Avellino. Sono certo che le Forze dell’Ordine e le Istituzioni preposte sapranno ammonire in modo esemplare il presunto responsabile. Ci sono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che appartiene a tutti noi": si legge nella nota diffusa dalla segreteria provinciale guidata da Giovanni De Lisa.