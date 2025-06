Pietrastornina, il sindaco Rizzo: "Solidarietà al ministro Piantedosi" "Rinnoviamo l’invito al rispetto della persona, della dignità e del ruolo istituzionale"

Il sindaco di Pietrastornina, Amato Rizzo, esprime solidarietà al ministro Piantedosi: "In qualità di sindaco di Pietrastornina, mi sento profondamente colpito dalle parole di inaudita violenza espresse nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e delle sue figlie. - ha affermato il primo cittadino tramite nota - Non solo come rappresentante istituzionale, ma anche a titolo personale, desidero esprimere la mia più ferma condanna verso ogni forma di attacco verbale che oltrepassa i confini del confronto civile e colpisce affetti familiari, valori personali e il senso stesso delle istituzioni. Il legame di amicizia che da anni mi unisce al ministro rende ancora più doloroso assistere a simili espressioni di odio, tanto più quando rivolte a chi, con serietà e spirito di servizio, rappresenta lo Stato in uno dei suoi ruoli più delicati. A nome dell’intera amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Pietrastornina, terra di origine del ministro Piantedosi, voglio far giungere a lui e alla sua famiglia un messaggio di vicinanza, rispetto e solidarietà. In un tempo in cui il linguaggio pubblico dovrebbe tendere all’equilibrio e alla responsabilità, rinnoviamo l’invito al rispetto della persona, della dignità e del ruolo istituzionale".