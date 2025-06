Avellino ricorda la veterinaria Marialidia De Rosa: la fata dei cuccioli Giovedì al Parco Santo Spirito

Giovedì 5 Giugno ore 17,30- 18:00 ci sarà un evento per ricordare Marialidia De Rosa al Parco Santo Spirito di Avellino . "Siete tutti invitati incluso i vostri animaletti. Venite in tanti perché lei c’è sempre stata per i nostri animali , anche di notte", recita l'invito che chiama all'adunata quanti hanno conosciuto Marialidia. Il suo ambulatorio era sempre strapieno di gente perché veniva accolto e accudito anche chi non poteva permettersi di pagare . La dottoressa Marialidia De Rosa Ha rappresentato una svolta e un cambiamento della medicina veterinaria nella mia città ed è stato tanto sentito e recepito il suo atteggiamento che quando prematuramente ci ha lasciati in tanti l'hanno ricordata e la ricordano con amore e rispetto. Marialidia è morta nel luglio del 2016, ma il suo ricordo resta vivo e presente nella comunità avellinese.