Piantedosi ad Avellino: qui il mio cuore. La crisi? Spero il meglio per la città Il Ministro al concerto della fanfara della Polizia: clima d'odio? Grazie Irpinia per la solidarietà

Il Ministro Matteo Piantedosi torna ad Avellino per chiudere i festeggiamenti per il 2 giugno Festa della Repubblica. In piazza Libertà l'esibizione della fanfara della Polizia di Stato. Incrociamo il Ministro davanti la Prefettura di Avellino, dove si è incontrato con il prefetto Rossana Riflesso.

-Ministro Piantedosi, anche lei è stato vittima del clima d'odio che si registra sui social. Però dall'Irpinia, dalla sua terra e non solo, sono arrivate tantissime manifestazioni di solidarietà.

“Sì, è stato molto bello riceverle, insomma vedere quindi la sensibilità della gente dopodiché dobbiamo ricondurre poi tutto a quello che è successo. Non sono cose belle, sono il segnale anche di un linguaggio che come ho detto spesso è un pò imbarbarito ma insomma riconduciamo tutto poi nelle giuste dimensioni”.

-Quali saranno gli sviluppi dal punto di vista anche investigativo? C'è l'attenzione del Ministero su questi episodi?

“Assolutamente. Adesso se ne sta occupando chi di dovere. Aspettiamo. Ma questo non è importante, sono i messaggi cattivi che si lanciano a prescindere. Però adesso secondo me se n'è parlato pure troppo di questa vicenda”.

-Festa della Repubblica ad Avellino, qual è il suo messaggio?

“E' una festa molto bella. Stamattina sono stato ai Fori Imperiali in un clima bellissimo, affettuosissimo una festa che entra sempre di più nel cuore degli italiani che si riconoscono nei valori della fondazione della Repubblica. E' un fatto di democrazia, di civiltà e di spirito sano, insomma di appartenenza al nostro Paese. Credo che sia una cosa molto bella che merita di essere celebrata”.

-Lei appena può torna ad Avellino, la sua terra.

“Il fatto che stia qui è solo una delle delle testimonianze quindi sì sono legatissimo alle mie radici”.

-Ma come guarda alla crisi politica che si registra al comune di Avellino?

“Guardi, su quelle che sono le dinamiche politiche, diciamo che poi sono legate a delle conflittualità tra esponenti dei partiti, non entro mai. Spero sempre che ovviamente si persegua il bene dei cittadini attraverso un'istituzione che possa ritrovare comunque la propria saldezza e la propria fermezza per continuare ad avere come obiettivo l'interesse del bene comune”.