Sicurezza in agricoltura: importante seminario ad Avellino In campo ipettorato del lavoro, Inail e Coldiretti

"Sicurezza in agricoltura". Questo il tema del seminario promosso da Ispettorato territoriale del lavoro di Avellino, Inail Avellino-Benevento e Coldiretti Avellino che si svolgerà presso la sede dell’Istituto scolastico superiore “Francesco De Sanctis Oscar D’Agostino” di Avellino, in via Tuoro Cappuccini, nella giornata di domani mercoledì 4 giugno a partire dalle 10.30.

Un appuntamento utile ad accendere i riflettori sui rischi cui sono esposti quotidianamente i lavoratori del settore agricolo e per sensibilizzare le figure coinvolte a vario titolo nella prevenzione affinché pongano in essere tutte le azioni necessarie per ridurre il più possibile il numero di incidenti.

Ai lavori, moderati dal giornalista Annibale Discepolo, prenderanno parte il dirigente dell’Istituto “De Sanctis – D’Agostino”, Pietro Caterini, il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Avellino, Francesco Damiani, la direttrice di Inail Campania, Adele Pomponio, la direttrice di Coldiretti Avellino, Maria Tortoriello.

Gli interventi tecnici saranno affidati a Sonia Raimo (ITL Avellino), Raffaella Modestino (Inail Avellino), Michele Del Gaudio (Inail Avellino) e Veronica Barbati, presidente Coldiretti Avellino.