Ad Avellino i carabinieri festeggiano 211 anni dalla fondazione Giovedì alle 18.30 in piazza Mazzini

Giovedì 5 giugno, alle ore 18.30, nella Piazza Mazzini di Avellino, il Comando Provinciale dei Carabinieri celebrerà il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma. L’evento, che avrà luogo nel Rione Mazzini del capoluogo, sarà quest’anno anche una occasione per confermare la costante attenzione della Benemerita verso tutte le realtà del territorio, quelli centrali e visibili così come quelli silenziosi della quotidianità.

La cerimonia, che prevede la partecipazione del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, e di Autorità civili, religiose e militari, sarà aperta alla cittadinanza. Nel corso dell’evento saranno consegnate ricompense ai militari che si sono distinti per meriti di servizio, e verrà reso onore ai Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, ha voluto che la celebrazione avesse luogo in un’area viva e popolosa, ma fuori dai tradizionali luoghi istituzionali, per affermare in modo chiaro che la presenza dell’Arma non si misura solo in funzione della centralità geografica, ma nella capacità di essere riferimento quotidiano per ogni cittadino.

Un messaggio coerente con lo spirito del servizio che contraddistingue da oltre due secoli l’Arma dei Carabinieri: prevenzione, prossimità, tutela della legalità e dell’umanità. In tal senso, risuonano attuali le parole di Papa Francesco, che ha più volte esortato le istituzioni ad “abitare le periferie”, non solo fisiche ma anche sociali, come segno concreto di uno Stato che ascolta e accompagna.

Nel rispetto della tradizione secolare e con uno sguardo consapevole sul presente, il 211° Annuale rappresenterà così non solo un momento celebrativo, ma un’opportunità per rinnovare pubblicamente l’impegno dell’Arma verso la comunità irpina. Un’occasione per ricordare che, ovunque si trovi una comunità, lì l’Arma dei Carabinieri c’è e continuerà ad esserci. Sempre.

Il bilancio dell'Arma per il 2024

Negli ultimi 12 mesi, il Comando Provinciale ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, con risultati significativi che hanno contribuito a rafforzare il senso di sicurezza nelle comunità locali.

Le operazioni condotte (ampiamente riportate dagli organi di stampa) hanno portato all’arresto di 256 persone e alla denuncia in stato di libertà di 3.139 soggetti. Sono state complessivamente controllate 174.193 persone e 112.773 veicoli, con un tasso di operatività che ha visto l’Arma procedere per oltre il 90% degli oltre 11.000 delitti commessi in provincia.

Particolarmente rilevante, nell’ultimo anno, il calo dei reati predatori: -12,2% per i furti e -35,7% per le rapine. Positivi anche i risultati nel contrasto alle truffe, soprattutto quelle ai danni di anziani, grazie alle campagne informative di prossimità realizzate in collaborazione con parrocchie e centri per la terza età.

In attuazione delle direttive del Prefetto, sono stati potenziati i controlli nelle zone interessate dalla cosiddetta “movida violenta”, in particolare nei fine settimana, con l’irrogazione di sanzioni per somministrazione irregolare di alcolici e denunce per disturbo della quiete pubblica.

Dati che testimoniano l’efficacia dell’azione sinergica tra le Forze di Polizia e l’Autorità Giudiziaria, e confermano la validità del percorso intrapreso per garantire sicurezza e legalità nella provincia di Avellino.