Sebastien Frey ad Avellino: a Borgo Ferrovia l’ex portiere tra "pali e vigne" Venerdì 13 giugno, uno dei volti più amati del calcio internazionale

Grande attesa per l’arrivo di Sebastien Frey, ex portiere di fama internazionale, protagonista venerdì 13 giugno ad Avellino con un doppio appuntamento organizzato da YSport, con Y Avellino, ASD PEF Pro Evolution Fanta e Associazione Borgo Ferrovia.

La giornata inizierà alle ore 18.30 presso “Il Tagliere Divino” di Borgo Ferrovia, dove Frey incontrerà i tifosi e gli appassionati per un esclusivo Meet&Greet. L’ingresso sarà gratuito, e i partecipanti potranno ottenere foto, autografi e degustare la speciale birra artigianale firmata proprio da Seba Frey, unendo sport e convivialità.

La serata proseguirà alle 20.30 con il talk “Chiacchiere al Bar Sport” dal titolo “Tra i pali e le vigne”, ospitato presso il Teatro della Chiesa Santa Chiara di Borgo Ferrovia. Durante l’evento, Sebastien Frey racconterà al pubblico la sua straordinaria carriera calcistica – che lo ha visto difendere i pali di club prestigiosi come Fiorentina, Inter, Genoa, Verona e Parma – e condividerà il suo percorso di vita fuori dal campo, caratterizzato dalla passione per il vino. L’ingresso al talk è gratuito, previa prenotazione fino a esaurimento posti.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per ascoltare da vicino uno dei volti più amati del calcio internazionale e conoscere meglio il suo profondo legame con l’enologia, in un territorio come l’Irpinia che ha nel vino una delle sue principali eccellenze. Frey, inoltre, sarà protagonista di un tour experience tra le eccellenze enogastronomiche locali sotto la guida di Y Avellino.