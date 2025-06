Enzo De Luca premiato: 20 anni per l'ambiente e la salute Il riconoscimento per il senatore alla Festa dell'ambiente a Benevento

Un premio «per l’elevata competenza e rigorosa dedizione, espresse nell’attività parlamentare e istituzionale regionale, con speciale attenzione alle

questioni ambientali» è stato assegnato ieri al senatore Enzo De Luca dalla società Asia Benevento spa e dal Comune di Benevento.

Il riconoscimento, tributato durante la “IV Festa dell’Ambiente” riguarda l’intero operato istituzionale e politico realizzato a favore dell’ambiente negli ultimi vent’anni: in Campania tra il 2005 e il 2007, quando da assessore ha curato materie inerenti (Ricerca e valorizzazione Cave e Torbiere, Acque

Minerali, Termali, Miniere, Risorse geotermiche ed Idrocarburi), promuovendo importanti leggi regionali e riforme regolamentari e procedurali; in Italia tra il 2008 e il 2013, svolgendo da senatore della Repubblica a Palazzo Madama le funzioni di Segretario della 13ª Commissione Territorio, ambiente, Beni Ambientali e ricoprendo in ambito bicamerale l’incarico di Vicepresidente vicario della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e degli illeciti ad esso connesse, firmando e proponendo disegni di legge e delicate attività di approfondimento del rapporto tra ecomafie e salute).

Di nuovo in Campania dal 2016, nella funzione di Presidente dell’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti, che dal 2020 si è estesa anche alla nuova delega per il Coordinamento del Tavolo regionale della Sostenibilità. La targa recante la motivazione del riconoscimento è stata consegnata dal Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, dott. Antonello Barretta, nella affollata cornice della Villa comunale, dove da quattro anni la Festa offre agli studenti sanniti di ogni ordine e grado una opportunità di approfondimento di tutti i temi ambientali, grazie all’attivismo di istituzioni, associazioni e aziende.

«Sono onorato che la Città di Benevento riconosca con questa bella targa l’impegno da me profuso nelle diverse funzioni regionali e parlamentari, in particolare sui temi ecologici e ambientali in questi vent’anni, la seconda metà dei quali al fianco del Presidente e del Vice Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca e Fulvio Bonavitacola. Non posso che essere grato ad entrambi, di aver potuto contribuire con l’Osservatorio Regionale alle determinanti misure adottate e rese operative per la definitiva uscita della Campania dalla lunga transizione post emergenziale, in cui l’avevano trovata nel 2015», ha dichiarato il sen. Enzo De Luca.

«Le tante riforme, la riorganizzazione profonda operata, i tanti preziosi investimenti realizzati e programmati permettono oggi alle nuove generazioni di guardare con fiducia ad un avvenire del territorio, che dovranno però difendere dalle insidie e dai pericoli che il potere criminale tentacolare non rinuncia mai a riproporre pur nelle forme più diverse», ha osservato il Presidente dell’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti.

«La costante attività di sensibilizzazione e istruzione dei giovani ad una corretta cultura della sostenibilità ambientale sono l’unica garanzia contro il rischio di un ritorno al passato. Per questo, nell’accogliere con orgoglio questo premio, non posso che ringraziare la società Asia Benevento spa e il Comune di Benevento per la splendida e meritoria iniziativa, che da quattro anni dispensa una preziosa educazione civica tra i cittadini di oggi e di domani su questi temi fondamentali per il benessere».