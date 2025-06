La boucle fermée e il diabete di tipo 2: così si riduce la glicemia Uno studio dimostra un miglioramento dei parametri dell’emoglobina glicata...

Se la boucle fermée non deve più provare la sua utilità e efficienza nella terapia del diabete 1, sono necessari studi per provare l’efficacia del dispositivo anche nel diabete di tipo 2 insulino-richiedente.

La boucle fermée, o sistema di pancreas artificiale, è un dispositivo che automatizza la gestione del diabete di tipo 1, utilizzando un’analisi in continuum della glicemia, e una pompa a insulina per adeguare automaticamente la dose necessaria. Si tratta di uno studio multicentrico randomizzato su 13 settimane. I pazienti inclusi soffrivano di diabete di tipo 2 da più di sei mesi, trattati con insulina lenta e insulina rapida. I pazienti sono stati randomizzati 2:1 per ricevere sia la boucle fermée sia la precedente terapia insulinica.

Nei due gruppi è stato effettuato un controllo in continuum della glicemia. Il criterio principale era la variazione dell’emoglobina glicata dopo 13 settimane. Sono stati randomizzati 319 pazienti (215 nel gruppo boucle fermée). A 13 settimane l’emoglobina glicata si è abbassata da 8,2 a 7,3 nei pazienti sottoposti alla boucle fermée.

Nel gruppo controllo l’emoglobina glicata è passata, nello stesso periodo, da 8,1 a 7,7. In conclusione questo studio che, nel diabete di tipo 2, paragona la boucle fermée al trattamento convenzionale, dimostra un miglioramento dei parametri dell’emoglobina glicata, anche nei tempi di riduzione della glicemia.

L'autore è Medico - Endocrinologo