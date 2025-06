L'annuale festa dell'Arma dei Carabinieri: celebrazione oggi ad Avellino Tributo ai caduti con la deposizione di una corona di alloro e questa sera la manifestazione

Oggi l’Arma dei carabinieri celebra il 211° annuale di fondazione. Questa mattina, presso il comando provinciale di di Avellino, il comandante provinciale, colonnello Domenico Albanese, alla presenza del prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha reso un tributo ai caduti dell’Arma, deponendo una corona d’alloro alla lapide loro dedicata, situata nel cortile della caserma.

A seguire, le autorità intervenute hanno visitato una mostra di opere pittoriche ispirate all’Arma, realizzate dagli artisti Lucio Finale, Carlo Gatti, Fabio Niola, Vittorio Termini e Dorotea Virtuoso.

La ricorrenza sarà ulteriormente celebrata con una manifestazione militare in programma oggi alle ore 19.30 in Piazza Mazzini, con la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose della provincia.

Le celebrazioni annuali, istituite a partire dal 1920, uniscono idealmente due momenti fondamentali della storia dell’Arma: la sua costituzione con le regie patenti del 13 luglio 1814 e la concessione della prima medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’Arma, avvenuta il 5 giugno 1920, in riconoscimento del coraggio e del senso del dovere dimostrati dai carabinieri durante la prima guerra mondiale.

Da allora, gli episodi di eroismo si sono susseguiti nel tempo, come testimonia il medagliere dell’Arma. In oltre due secoli di storia, i carabinieri sono stati protagonisti nei principali conflitti che hanno interessato la Nazione, in operazioni internazionali di pace e, quotidianamente, nel contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e comune, nonché al fianco della cittadinanza.

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino esercita la propria competenza sull’intero territorio provinciale. Le principali articolazioni operative sono costituite da:

Un reparto operativo, da cui dipendono il nucleo investigativo e informativo, sette compagnie carabinieri (Avellino, Ariano Irpino, Baiano, Mirabella Eclano, Montella, Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra), sessantasette stazioni carabinieri, che assicurano la presenza dell’Arma nei 118 comuni della provincia, una sezione di polizia giudiziaria, operante presso la procura della repubblica di Avellino, alle dipendenze funzionali dell’autorità giudiziaria.

Completano il dispositivo provinciale il gruppo carabinieri forestale e il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, che operano in stretta sinergia con l’organizzazione territoriale.

L’arma dei carabinieri si conferma quotidianamente al servizio dei cittadini, con una struttura organizzativa solida, capillare e costantemente orientata all’evoluzione delle esigenze di sicurezza della collettività, grazie a un modello operativo flessibile e adattabile al contesto socio-ambientale in continua trasformazione.

L’esposizione delle opere pittoriche, allestita nell’atrio del Comando Provinciale, è aperta al pubblico e potrà essere visitata fino a domenica prossima