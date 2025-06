Paziente affetto da Sla a Grottaminarda: sbloccati gli assegni di cura Il Piano Sociale A1 liquida le risorse per 7 beneficiarie con disabilità gravissima.

Sviluppi positivi per il caso di Antonio Cobino, il 53enne di Grottaminarda malato di Sla, che da cinque mesi era senza assegno di cura. Ce ne siamo occupati stamane in questo precedente articolo.

Dopo l'intervento del presidente della commissione sanità del consiglio regionale, Enzo Alaia, e il sollecito intervento dell'Assessore alle politiche sociali, Lucia Fortini, il Piano Sociale dell'Ambito Territoriale A1 di Ariano Irpino ha adottato oggi la determina per la liquidazione degli assegni di cura.



"Ho sentito personalmente l'assessore Fortini che ha immediatamente recepito la mia sollecitazione - dichiara Alaia -. Il suo intervento presso gli uffici competenti è stato decisivo per sbloccare una situazione che si trascinava da tempo". Con la determina n. 222 del 5 giugno 2025, il direttore generale dell'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali dell'Ambito A1 ha disposto la liquidazione di 17mila euro per assegni di cura e voucher a favore di sette beneficiari con disabilità gravissima, a valere sul fondo per la non autosufficienza 2023.



"È la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano in modo sinergico i risultati arrivano rapidamente", sottolinea Alaia.

"L'assessore Fortini ha dimostrato grande sensibilità e tempestività nel recepire la nostra segnalazione". Il provvedimento, che diventerà esecutivo dopo il visto di regolarità contabile, permetterà finalmente ad Antonio Cobino e agli altri beneficiari di ricevere le spettanze arretrate per i bimestri non liquidati.