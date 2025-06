Treni dirottati sulla Napoli Sorrento, Colucci: gestione miope di De Gregorio L'intervento in una nota stampa

"Ancora una volta, siamo costretti a registrare l'ennesima provocazione, l'ennesima dichiarazione sconsiderata da parte del Presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda la sua intenzione di spostare i treni da Baiano a Sorrento, motivando questa scelta con l'assurda argomentazione che "a Baiano esiste l'autostrada". Una dichiarazione che lascia sgomenti, che denota una totale disconnessione dalla realtà e dalle esigenze dei pendolari e dei cittadini della nostra area.



Gestione miope

Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di una gestione miope e autoreferenziale dell'EAV, un'azienda che dovrebbe servire il territorio campano e che invece sembra operare in una logica di totale arbitrarietà. La presenza di un'autostrada non può e non deve giustificare la soppressione di un servizio essenziale come quello ferroviario, che per anni ha rappresentato un pilastro della mobilità per migliaia di persone che da Baiano e dai comuni limitrofi si spostano per lavoro, studio o altre necessità. È una logica che non tiene conto delle fasce più deboli, di chi non ha alternative al trasporto pubblico, di chi dipende dalla ferrovia per raggiungere i propri impegni quotidiani". Lo afferma Antonio Colucci, Segretario Mandamentale di Forza Italia.



Silenzio assordante della politica

"E in tutto questo, ciò che sconcerta ancora di più è il silenzio assordante – rotto solo ora da tiepide e tardive prese di posizione – da parte di quei politici regionali che avrebbero dovuto tutelare gli interessi dei loro concittadini - spiega Colucci -. Da tempo, il comitato "E(A)Vitiamolo" e noi di Forza Italia abbiamo lanciato appelli, denunciato le criticità, evidenziato i disagi derivanti da una gestione sempre più carente del servizio EAV. Abbiamo chiesto interventi, soluzioni, una maggiore attenzione alle esigenze del territorio ma i nostri appelli sono caduti nel vuoto. Ora, di fronte all'ennesima esternazione di De Gregorio, assistiamo ad un improvviso risveglio di interesse. Si moltiplicano le dichiarazioni di sdegno, le promesse di interventi. Ma dove erano questi esponenti politici quando i treni venivano soppressi, i ritardi si moltiplicavano, e la qualità del servizio crollava a picco?

La verità è chiara e sotto gli occhi di tutti: il Presidente De Gregorio è un uomo voluto e sostenuto dal Presidente della Regione De Luca. È un uomo di fiducia del sistema di potere che governa la Campania. E proprio per questo, ci aspettavamo – o meglio, i cittadini si aspettavano – che chi si decanta come forte e capace di incidere avesse la forza di intervenire per tempo, di bloccare sul nascere queste derive. Se avessero davvero la forza che sbandierano, avrebbero risolto i problemi mesi fa, non si sarebbero limitati a sterili dichiarazioni di facciata solo dopo che la situazione è diventata insostenibile e l'indignazione popolare ha raggiunto livelli altissimi. Forza Italia non si stancherà di battersi per i diritti dei cittadini e per un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato. Continueremo a denunciare ogni sopruso e a chiedere conto a chi, con le proprie decisioni o con il proprio colpevole silenzio, sta compromettendo la qualità della vita di intere comunità. È tempo che la politica regionale dimostri concretezza e non solo retorica. È tempo di difendere il nostro territorio e i nostri cittadini da scelte che rischiano di isolarci ulteriormente". Lo afferma Antonio Colucci, Segretario Mandamentale di Forza Italia.