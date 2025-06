Collegamenti ferroviari: Buonopane scrive al Governatore De Luca Ecco il contenuto della lettera

Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha inviato una lettera al Governatore Vincenzo De Luca e per conoscenza al presidente del Cda e amministratore delegato di Eav Srl, Umberto De Gregorio relativamente ai collegamenti ferroviari del Mandamento Baianese.

Nella stessa missiva, il presidente Buonopane sollecita la riattivazione del treno tra Avellino e la Stazione di Benevento e il rilancio della linea Benevento-Cancello-Napoli via Valle Caudina.

Ecco il testo integrale della lettera

“Pregiatissimo Presidente, come a Lei noto, le comunità del Mandamento Baianese stanno registrando notevoli disagi, in relazione al servizio di trasporto della linea ferroviaria Circumvesuviana che collega Baiano con la provincia di Napoli.

A ciò si aggiungono affermazioni poco confortanti e allo stesso tempo mortificanti. Al netto di dichiarazioni infelici e offensive, è quantomai necessario ribadire che quel servizio deve essere conservato, migliorato e irrobustito.

Non solo. Appare anche paradossale sottolineare che serve un’interazione costante tra Eav Srl e Amministrazioni locali per meglio definire ogni tipo di attività inerente a quella linea. Eppure, non sempre questo avviene.

Un territorio di tale importanza, che guarda geograficamente all’area metropolitana di Napoli, non può contare solo sul trasporto su gomma. E non si può pensare che questo servizio venga considerato come una sorta di “omaggio” all’Irpinia, una “concessione” per i residenti di questa fetta di provincia.

È questa l’occasione per ricordare che Avellino è l’unico capoluogo d’Italia senza servizio ferroviario. L’intera provincia rischia di restare senza treno, in considerazione di quanto si sta verificando per la linea ferroviaria Circumvesuviana che collega Baiano con la provincia di Napoli e in attesa che si completi l’Alta Velocità-Alta Capacità con la Stazione Hirpinia in Valle Ufita.

Pertanto, come amministrazione provinciale chiediamo alla Regione Campania di promuovere ogni azione utile per conservare, migliorare e potenziare il collegamento della linea ferroviaria Circumvesuviana; di ripristinare il servizio di collegamento ferroviario tra Avellino e la Stazione di Benevento, che consentirebbe in meno di trenta minuti di utilizzare i treni dell’Alta Velocità (Frecciarossa e Italo Treno) in transito e in fermata nella Stazione del capoluogo sannita; di rilanciare la linea Benevento-Cancello-Napoli via Valle Caudina.

L’Irpinia tutta non può continuare a vivere pesanti disagi relativamente ai collegamenti ferroviari Confidando nella Sua attenzione e sensibilità, si porgono cordiali saluti”.