Raccolta farmaci per Gaza dall'Irpinia: in campo Caritas e associazioni Ecco i punti di raccolta

La caritas diocesana di Avellino, in sinergia con la caritas diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia l’associazione Avellino per il mondo, l’associazione Migrantes e la Pubblica Assistenza Grottaminarda odv lancia una campagna straordinaria di raccolta farmaci destinata alla popolazione di Gaza, duramente colpita da mesi di conflitto e da una gravissima emergenza sanitaria.



L’iniziativa è finalizzata a raccogliere farmaci e parafarmaci a lunga scadenza, rigorosamente nuovi e sigillati, che saranno successivamente inviati tramite canali umanitari sicuri e certificati.

I punti di raccolta attivi saranno:

Caffè sociale Hop, in via Episcopio ad Avellino, Centro Migrantes, presso la Cittadella della Carità in via Morelli e Silvati, Avellino, solo di mattina, Emporio solidale via Annunziata Ariano Irpino

Giorni e orari di consegna:

Lunedì dalle 16:00 alle 19:00

Martedì dalle 16:00 alle 19:00

Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

Giovedì dalle 16:00 alle 19:00

Venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Pubblica Assistenza Grottaminarda Odv Via F. Flammia tutti i pomeriggi dalle 16.00 . Referente Lucia 3389737935.

L’elenco dei medicinali e materiali richiesti include:

Antibiotici ad ampio spettro, antibiotici intramuscolari, antibiotici pediatrici, antiemorragici, antianemici (acido folico, integratori di ferro), antistaminici, antidiabetici orali, antidiarroici, antidolorifici e antinfiammatori (Paracetamolo, Ibuprofene, Voltaren, Toradol), cortisonici (Bentelan, Deltacortene, Urbason), farmaci per patologie cardiache e ipertensione (Amiodarone, Amlodipina, Cardioaspirina, Clopidrogel, Enapril, Furosemide), eparina, astroprotettori (Lansoprazolo, Pantoprazolo), materiale per medicazioni e suture, farmaci respiratori per adulti (cortisonici e broncodilatatori spray).