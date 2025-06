Estate al museo Mira: al via i summer camp di Legambiente Avellino Iniziativa riservata a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Legambiente Avellino lancia una nuova iniziativa per l’estate 2025: arrivano i Summer Camp al Museo Mira, Museo Irpino delle radici aumentate di Mercogliano, rivolti a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Tre turni in programma, tra giugno e luglio, per vivere un’esperienza unica all’insegna di gioco, esplorazione e sostenibilità.



Il Summer Camp si svolgerà nella splendida cornice del Parco Regionale del Partenio, con attività giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Il cuore del progetto è il Museo Mira, spazio immersivo e interattivo che racconta il legame profondo tra natura, cultura e identità del territorio irpino.



Date dei turni:

1° turno (16–27 giugno): posti esauriti

2° turno: dal 30 giugno all’11 luglio

3° turno: dal 14 al 25 luglio

Con una donazione di 20 euro per turno, ogni partecipante avrà accesso a un ricco programma di attività educative, creative e ambientali, pensate per stimolare la curiosità e il rispetto per l’ambiente.