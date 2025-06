"Dedicato a te", la memoria di Angelo Galasso rivive tra sport e solidarietà Domani, alle 10.30 il taglio del nastro con il sindaco Laura Nargi

"Ci gireremo ad ogni passo per cercare il tuo sorriso."

È questa la frase che accompagna la locandina dell’evento "Dedicato a te", una giornata speciale pensata per ricordare Angelo Galasso, il giovane di Montoro tragicamente scomparso in un incidente stradale.

Il taglio del nastro

L’iniziativa, promossa dal gruppo Black Zone, si svolgerà domani, sabato 14 giugno, a partire dalle 10.30 fino a mezzanotte, presso il Giardino dello Sport di Avellino, L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti. Il taglio del nastro, alle 10.30, a cura del sindaco Laura Nargi e di don Patrizio Coppola.

La giornata sarà all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’amicizia. In programma tornei di calcetto, beach volley e padel, discipline scelte per trasmettere valori fondamentali come il lavoro di squadra, la condivisione e il benessere psico-fisico.

La solidarietà

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, attiva sul territorio irpino per promuovere la consapevolezza sull’autismo e sostenere bambini e ragazzi autistici, insieme alle loro famiglie, attraverso laboratori e attività educative. Un gesto concreto che rispecchia il carattere generoso e solare di Angelo.

Area kids

Per i più piccoli, sarà allestita un’area kids con gonfiabili e animazione, per vivere una giornata di festa in totale sicurezza e allegria.

Non mancheranno stand gastronomici e beverage con specialità locali, per favorire momenti di condivisione e convivialità, arricchiti da cori, striscioni e tanta partecipazione. Anche per i più piccoli è previsto un menù dedicato.

Il gruppo Black Zone

L’iniziativa nasce dal cuore dei Black Zone, gruppo della curva Sud dello stadio Partenio Lombardi, amici e conoscenti di Angelo uniti dalla passione per il calcio e dalla volontà di trasformare il dolore in qualcosa di bello e utile, per tenere vivo il suo ricordo attraverso gesti concreti.