Cenerentola 24, sogni in scena: grande evento a San Martino Valle Caudina Un appuntamento speciale, all’insegna della solidarietà, della rinascita e del coraggio femminile

Domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 18:30, l’incantevole Palazzo Ducale “Pignatelli della Leonessa” ospiterà “Cenerentola 24: Sogni in Scena”, l’evento conclusivo dell’omonimo programma televisivo ideato dal make-up artist Ciro Florio e trasmesso su Real Time.

Un appuntamento speciale, all’insegna della solidarietà, della rinascita e del coraggio femminile, che celebra il percorso di trasformazione e riscatto di donne comuni, protagoniste del format “Cenerentola 24”.

L’evento, completamente sold out, vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo e della musica tra cui Anna Capasso, Valentina Stella, Lucio Ciotola, Ciro Cerruti, il giovane cantante Marcus e tanti altri. Le telecamere di We Can Dance, con la conduzione di Dino Piacenti, documenteranno la serata.

Fulcro dell’evento sarà la consegna del “Premio Cenerentola 24”, riconoscimento dedicato a chi, nella vita reale, si impegna a far sognare gli altri e a prendersi cura del prossimo.

Una serata pensata per sostenere, con una raccolta fondi, il Gruppo Marta e la Casa nel Sole, struttura che accoglie persone in difficoltà.

Ciro Florio, ideatore del programma e dell’evento, racconta: “Cenerentola 24 non è solo un makeover, ma un viaggio profondo di rinascita. Il Premio nasce per chi sceglie l’amore, la solidarietà, il sogno. Oggi sono commosso: l’evento è sold out, e fuori ci sono centinaia di persone rimaste senza posto. È il segno che la bellezza autentica, quella che nasce dal cuore, tocca davvero le persone.”

La serata è realizzata con il supporto di Projenia SCS e grazie all’impegno di tutta la squadra di produzione e il team creativo di Ciro Florio e gli sponsor tecnici intervenuti.

Appuntamento anche alla conferenza stampa ufficiale che si terrà martedì 17 giugno alle ore 18:00 presso Rose Rosse Eventi a Somma Vesuviana, dove sarà presentata la nuova stagione di “Cenerentola 24”, in onda da sabato 21 giugno alle ore 17:10 su Real Time.