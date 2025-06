Posticipata di un’ora la chiusura notturna della galleria Montepergola Programmate in un’unica notte, allo scopo di attenuare i disagi all’utenza

Sarà posticipata di un’ora, dalle ore 22.00 alle ore 23.00, la chiusura notturna della galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino, programmata da Anas per una singola notte, ovvero tra lunedì 16 e martedì 17 giugno (ore 6.00) per agevolare ulteriormente gli spostamenti serali.

Inoltre verranno potenziati i presidi del personale, sia di Anas che della impresa esecutrice, agli svincoli di Serino e Solofra per supportare le deviazioni della viabilità e fluidificare la circolazione.

Le attività da eseguirsi, pianificate come di consueto in orario notturno allo scopo di attenuare i disagi, consisteranno non soltanto nella manutenzione della canna in esercizio (che allo stato attuale sostiene due direttrici di traffico), ma anche nella esecuzione di ulteriori verifiche approfondite e di eventuali attività sulla calotta, con mezzi d’opera specifici, a seguito dell’incendio di un’auto occorso proprio nel tunnel nella mattinata di lunedì 9 giugno.

Subito dopo l’evento, i tecnici di Anas e dell’impresa avevano gestito con tempestività l’accaduto, eseguendo prime attività di verifica e messa in sicurezza, grazie alle quali era stato possibile ripristinare la circolazione in sicurezza in poche ore.

Nel contempo, nella canna in direzione Salerno proseguono secondo programma i lavori di manutenzione programmata (ripartiti, nel concreto, lo scorso 29 aprile), con il confermato obiettivo di ultimazione entro luglio 2026.