Solofra, Moretti: Festa del Patrono salva, grazie all'Anas scongiurato il caos Il sindaco: l'Anas ha fatto slittare la chiusura della galleria di Monte Pergola evitando disagi

"Grazie al Prefetto e Anas, il piano viabilità e sicurezza ha funzionato e si sono scongiurati disagi e caos a Solofra. E' la settimana di festa dedicata al nostro Santo Patrono, San Michele, e se l'Anas avesse chiuso per lavori stanotte la galleria di Monte Pergola, in paese sarebbe stato il caos". Così il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, spiega l'importanza della decisione di Anas di rinviare al prossimo 19 giugno notte la chiusura del tunnel sul raccordo Avellino-Salerno, tra Serino e Solofra, per lavori di manutenzione.

L'evento clou

Fino a domani sera è festa in paese, per la settimana di celebrazioni dedicate a San Miche le Arcangelo, Patrono della città. La festività, iniziata il 12 giugno si concluderà domani sera - 17 giugno - con il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.30, e ha visto una notevole partecipazione di visitatori. «Ringrazio il Prefetto Rossana Riflesso per l'attenzione riservata alla nostra città e l'Anas per la sensibilità di mostrata nel recepire la nostra istanza soprattutto con il concerto atteso questa sera» spiega Moretti.

La chiusura della galleria di Monte Pergola

La chiusura della galleria Monte Pergola, inizialmente prevista per la notte tra il 16 e il 17 giugno è stata rinviata alla notte tra il 19 e 20 giugno, consentendo un transito regolare in giorni di massima af fluenza. Il tunnel direzione Avellino è oggi percorribile a doppio senso di marcia, così da evitare il percorso alternativo con massima deflusso lungo le strade di Solofra.

"Abbiamo evitato il caos viario -sottolinea Moretti- grazie alla collaborazione istituzionale. Ieri in paese intanto si è tenuta la solenne processione, che ha visto sfilare in paese fedeli e anche molti sindaci del comprensorio invitati da Moretti.