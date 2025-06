Avellino, stasera parte la zona pedonale nel centro storico: varchi e controlli Dalle ore 20.30 e fino all'1 di notte

Questa sera, dalle 20:30, riparte la Zona pedonale nel centro storico di Avellino

Il dispositivo di limitazione del traffico veicolare nel cuore antico della città verrà proseguirà in via sperimentale anche sabato 21 e domenica 22, sempre dalle ore 20:30 e fino all’1 del giorno dopo

L’area pedonale è stata in parte riperimetrata e sarà delimitata da 7 varchi che - in questa prima fase - saranno controllati direttamente dalla Polizia municipale Rampa San Modestino - intersezione con via San Francesco Saverio, via Conservatorio delle Oblate, via Nappi, via Chiesa Conservatorio, Vico Episcopio, Largo Triggio, Corso Umberto I – intersezione via Sant’Antonio Abate

L’accesso alla Zona pedonale sarà consentito, come negli altri anni, ai veicoli dei residenti o dei titolari di autorimessa ricadenti all’interno dell’area e a tutti i mezzi autorizzati dal Comando della Polizia municipale