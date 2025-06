Avellino, l'appello del sindaco Laura Nargi: scongiuriamo un post-terremoto Appello ai consiglieri, ai partiti, ai consiglieri regionali e ai politici irpini

“Sono pronta a stringere un patto per la nostra città che duri il tempo necessario per onorarlo”, il sindaco Laura Nargi torna nell'aula consiliare, a distanza di due giorni dal voto del bilancio, per lanciare un appello ai consiglieri. “Da sindaco eletto dagli avellinesi, da amministratore coscienzioso e responsabile, chiedo ai consiglieri responsabili e ai partiti che hanno i loro riferimenti in consiglio, ai consiglieri regionali e ai politici irpini di scongiurare che Avellino ricada nelle condizioni del post-terremoto.

“Non possiamo far cadere la città del baratro con 150 milioni di euro e un commissario. Il mio appello è una responsabilità. Lo faccio ai partiti e non escludo ci siano interlocuzioni. Ma forse no. Ci vedremo tra 20 giorni- ha concluso”.