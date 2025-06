Avellino: Open day per lo screening della mammella e del colon retto Sabato 28 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al distretto sanitario

Nuovo open day ad Avellino per la prevenzione oncologica. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme alla Regione Campania, promuove un programma di “Azioni volte all’implementazione dei 3 screening principali”.

Sabato 28 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’Azienda ha programmato una nuova apertura straordinaria presso il Distretto di Avellino in via degli Imbimbo per il potenziamento dello screening del colon retto e della mammella.

Le donne nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino, tramite prenotazione alla centrale screening oncologici (tel. 0825 292029) oppure presentandosi direttamente presso il Distretto Sanitario, potranno effettuare gratuitamente la mammografia senza necessità di impegnativa del medico. Inoltre, le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino potranno sottoporsi a screening del colon retto.