Avellino, l'ex Rione Corea si trasforma: ecco il nuovo campus Dante Alighieri Le foto dall'alto del cantiere: prende forma il nuovo campus

Dopo 14 mesi prende forma il nuovo Campus Dante Alighieri di Avellino. Così si trasforma il tessuto urbano del capoluogo, dopo i lavori di demolizione dei corpi di fabbrica che fino al 2014 hanno ospitato la sede della scuola media Dante Alighieri di Avellino.

Le foto

Le immagini, gentilmente inviateci dal nostro lettore Pino Lucchese, documentano i lavori in corso nel cantiere, che nei prossimi mesi vedrà il completamento della costruzione e dell’allestimento del nuovo campus scolastico. In corso un intervento da 15 milioni di euro, nominando il nuovo responsabile del procedimento che allarga il perimetro del nuovo campus, che abbraccerà parte del cosiddetto rione Corea, realizzando anche un nuovo ambito urbano di cerniera tra via Piave e via degli Imbimbo.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso scolastico nel quale troveranno sistemazione la scuola media, primaria e la scuola materna. Realizzato dal progettista Fabrizio Rossi Prodi, dello studio “Rossi Prodi Associati” di Firenze e da Giuseppe Colucci, l’obiettivo è dotare Avellino di una scuola aperta alla società, alle famiglie e ai ragazzi, fruibile con attività formative e culturali anche oltre l’orario delle lezioni. Il cronoprogramma stabilisce entro il 2027 la completa realizzazione.