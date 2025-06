Grottaminarda città sicura: comitato per l'ordine pubblico in prefettura Dato positivo e propositivo all’esito dell'incontro con il prefetto Rossana Riflesso

Dato positivo e propositivo all’esito dell’incontro con il comitato per l’ordine e la sicurezza stamane in prefettura.

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, gli assessori Franca Iacoviello e Marisa Graziano, sono stati ricevuti dal prefetto Rossana Riflesso, il questore Pasquale Picone, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Albanese e il tenente colonnello della guardia di finanza Alessio Iannone.

"Grande attenzione e interesse sono stati riservati a Grottaminarda, data la rilevanza, la centralità e l’afflusso di persone, anche in vista dell’estate - spiega il sindaco, Marcantonio Spera - Il dato fornito dal prefetto Rossana Riflesso è positivo: "Grottaminarda è un paese sicuro", ha esordito all’inizio della riunione.

Costantemente monitorata grazie all’attività degli uomini della locale stazione dei carabinieri, particolamnete attivi e scrupolosi e dalle compagnie di Ariano Irpino e Mirabella Eclano.

Riscontro positivo anche alla luce della comunicazione del comandante dell’arma Albanese, il quale ci ha preannunciato che, a breve, sarà incrementato l’organico della nostra stazione.

Anche gli elementi forniti dal questore Picone, secondo il trend degli ultimi 4 anni, confermano la sicurezza del territorio.

Allo stesso modo il tenente Colonnello Iannone ha evidenziato come i controlli, anche ai fini della prevenzione e sicurezza stradale, sono continui.

Grottaminarda vede quotidianamente la presenza di un numero sempre più elevato di persone per lavoro ma anche e soprattutto per l’attrattiva nel settore eno-gastronomico e la movida serale, con conseguente aumento del traffico veicolare.

Come amministrazione abbiamo già ampliato il sistema della Videosorveglianza e a breve sigleremo anche il "Patto per la sicurezza urbana" con la Prefettura, proprio per un maggiore monitoraggio del territorio per la sicurezza della nostra comunità. A settembre programmata a Grottaminarda la riunione con il prefetto e i sindaci dei comuni limitrofi».

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di sicurezza stradale: «La prossima settimana - aggiunge il primo cittadino di Grottaminarda - incontreremo i vertici dell’Anas a Napoli per proseguire le procedure di declassamento della SS90 e per una maggior sicurezza sulle strade, alla luce del tragico, recente, incidente sulla Variante».