Promessa mantenuta da parte di Ferrante: stabilizzazione per 38 dipendenti Asl A fine mandato la lieta notizia. Un risultato importante e particolarmente atteso

E' ancora in carica alla guida dell'Asl di Avellino Mario Ferrante ed è di oggi una sua ennesima promessa mantenuta: la stabilizzazione di ben 38 dipendenti. Un risultato importante e particolarmente a atteso.

Era già accaduto nel 2023 e oggi un secondo traguardo conseguito dall'Asl di Avellino. Stamane alle 12:00, 38 precari tra autisti, amministrati, infermieri e Oss hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con la "benedizione" del direttore generale Ferrante e il supporto del suo braccio destro Rocco Albanese e tutto il personale amministrativo.

I neo dipendenti ringraziano di cuore la direzione strategica per aver mantenuto le promesse fatte e aver reso possibile il raggiungimento di questo obbiettivo, premiando il lavoro svolto in questi anni.

"Ha vinto la costanza, il rispetto e la serietà, concretizzatasi nei fatti, da parte del nostro direttore generale. Orgogliosi di avere avuto in questi anni una guida attenta e meticolosa. Quello di oggi è sicuramente per tutti noi un grande giorno".

Mario Ferrante resterà in carica fino al prossimo 7 agosto per poi approdare il giorno successivo a Caserta dove lo attende un impegno gravoso, in un territorio non facile.

E conoscendolo siamo certi di poter raccontare in questi giorni restanti d'estate ancora qualche suo prodigio. Uno fra tutti, la realizzazione del silos parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.