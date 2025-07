Scuola, "Valditara ad Avellino. valutiamo biennio Its equivalente laurea breve" Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ad Avellino

"Con la ministra Bernini stiamo ragionando per andare ancora più avanti per quanto riguarda gli Istituti tecnologici superiori: pensiamo di portare il percorso a 4 + 2 + 1 per far sì che il biennio degli Its sia equivalente ai primi due anni delle lauree brevi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante la visita all'Its Academy Antonio Bruno, a Grottaminarda, in provincia di Avellino, sottolineando che la scelta ha l'obiettivo di "far sì che ci sia un percorso che gratifichi e valorizzi una scelta che è una scelta strategica, una scelta straordinaria".

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto dedicare parole di grande apprezzamento alla mia persona e all’Amministrazione comunale di Montefredane.

Ha ricordato numeri e opere che abbiamo realizzato grazie al Pnrr Scuola Futura, un risultato che è frutto dell’impegno di squadra: dei miei collaboratori, dei dipendenti comunali, ma anche – lasciatemelo dire – del mio “brutto carattere”, che con testardaggine e determinazione lavora ogni giorno per riscattare questa comunità dall’immobilismo e superare vecchie logiche che tentano di fare ancora danni.

Grazie ai colleghi sindaci, agli amministratori, per la loro presenza e la vicinanza istituzionale.

Grazie ai miei concittadini, alle famiglie e soprattutto ai bambini, che sono la ragione e la forza del nostro impegno quotidiano.

Montefredane sarà migliore!